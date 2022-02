La pelle per Dice e Burani: doppio evento a Spazio Lineapelle

Duplice occasione per un doppio evento. Mentre a Milano saranno in corso Lineapelle 99 (22/24 febbraio) e le sfilate femminili della Milano Fashion Week (22-28 Febbraio), Spazio Lineapelle torna a essere il palco del progetto Questione di Pelle. Come? Con “una sfilata urbana e una performance di video mapping sui palazzi del centro storico”. Protagonisti, con le loro creazioni in pelle, gli stilisti Mario Dice e Cristiano Burani.

Doppio evento a Spazio Lineapelle

Questione di Pelle è organizzato “da UNIC – Concerie Italiane in collaborazione con Lineapelle e con il Patrocinio del Comune di Milano”. Mercoledì 23 febbraio, alle 10 del mattino, “la moda di Mario Dice esce dall’atelier e dalle passerelle per arrivare in strada, mescolarsi tra i passanti, nel mondo reale”. In altre parole, le modelle sfileranno all’interno di un labirinto di siepi, parte del suggestivo arredo urbano di Piazza Gorani” sede di Spazio Lineapelle. “Tanti i capi in pelle – spiega una nota stampa -, per la prima volta nella collezione dello stilista, con una visione seducente e morbida, propria del suo stile”. Sabato 26 febbraio, dalle ore 19 alle 21, sarà la volta di Cristiano Burani, per il quale la pelle rappresenta “un caposaldo della visione stilistica”. La sua collezione invernale 22/23 sarà protagonista “all’interno di Spazio Lineapelle e con la proiezione di un video sui palazzi di Piazza Gorani, riediting celebrativo dello straordinario archivio di capi in pelle della griffe”.

Celebrare la pelle

“Questione di Pelle celebra la pelle. Racconta la sua bellezza e la sua versatilità – commenta Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle e General Manager UNIC -. Dimostra la sua capacità di suscitare emozioni, di essere trasgressiva e di porsi, da sempre, come un materiale fondamentale per il mondo della moda, del lusso e del design. Ecco perché vogliamo supportare la creatività di coloro che utilizzano la pelle nelle loro collezioni in maniera esemplare. Mario Dice e Cristiano Burani sono un perfetto esempio di come la pelle può essere femminile, seducente, elegante, duttile”.

Dice e Burani

“L’ispirazione di questa collezione è iniziata con un processo di prêt-à-porter figlio del lockdown – spiega Mario Dice -. Si è arricchita con l’introduzione di capi in pelle grazie alla partnership con UNIC e Lineapelle. La voglia di aria, di spazi aperti, di una nuova concretezza mi ha portato a decidere di uscire dalla passerella e scendere per strada. Non vuol dire street style, ma sporcare di vita Mario Dice”. Cristiano Burani spiega, invece, che “per la prossima stagione FW23 abbiamo deciso di parlare della nostra estetica e di pelle in un linguaggio innovativo”. Come? “Dando vita a un fashion movie che parla di italianità, colore, ricerca, buon gusto, sperimentazione e fruibilità. Credo che non esista un altro materiale così duttile, sostenibile ed evergreen come la vera pelle, in cui anche gli scarti di lavorazione possono diventare elementi decorativi”.

