La moda si rialza: oggi a Milano parte la Fashion Week maschile

Oggi (per chiudersi il 22 giugno) inizia la Milano Fashion Week maschile. Riparte da qui, seppur gradualmente, la giostra internazionale delle sfilate. Un’edizione ibrida, con presentazioni digitali ed eventi fisici per lanciare le collezioni estive 2022. Il programma si snoda tra 48 appuntamenti, 9 presentazioni su appuntamento e 6 eventi per un totale di 63 brand in calendario. Al momento sono state confermate 4 sfilate fisiche in presenza: Dolce & Gabbana il 19 giugno, Etro il 20 giugno e Giorgio Armani il 21 giugno con un doppio appuntamento. “La moda si rialza” annuncia Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse.

La moda si rialza

Capasa spiega l’evento “con un’attitudine positiva e ottimista”. CNMI prevede di chiudere il 2021 con un fatturato di 80 miliardi di euro, in crescita del 17% sul 2020 (che ha registrato un calo del fatturato del 24%). Mentre l’export dovrebbe salire del 13% e l’import del 9,2%. “Siamo a un momento di cambio epocale, la moda si sta trasformando – dichiara Capasa a MF Fashion -: abbiamo bisogno di investire molto nella sostenibilità, nella digitalizzazione, nella formazione perché si apre un mondo di nuovi mestieri. Questa è una rivoluzione vera”.

Sfilate in sicurezza

Gli operatori saranno accolti “in tutta sicurezza”, dando anche la possibilità di effettuare tamponi per stampa e buyer accreditati. E per la MFW di settembre si prevede un ulteriore passo avanti. “Credo che 80% di quello che succederà sarà fisico. Potrebbe essere la vera ripartenza”, ha detto Capasa a MFF.

MFW digital

Anche per questa stagione, CNMI offrirà la possibilità di partecipare alla MFW accedendo al suo sito ufficiale. In altre parole, una piattaforma messa a disposizione per fruire in modalità digitale di tutti i contenuti della settimana milanese. Sullo stesso portale sarà disponibile anche una serie di stanze tematiche destinate anche a “Designer for the Planet”. La terza edizione presenterà una serie di collezioni di designer emergenti, focalizzati sulle tematiche della sostenibilità.

Debutti

Questa MFW vedrà il debutto di Glenn Martens, nuovo direttore creativo di Diesel che il 21 giugno presenterà una collezione definita dal brand “all-gender”. Non sarà l’unico. Durante le sfilate milanesi faranno la loro prima uscita Tiscar Espadas, Mans, Franc Elis, Zenam, Revenant RV NT, 424, KNT e Andrea Pompilio per Harmont & Blaine.

