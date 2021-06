Torna la fiducia del lusso e tornano anche i pop up store

Un ritorno al passato recente. Già, perché insieme alla fiducia tornano anche i pop up store, negozi a tempo progettati per veicolare collezioni specifiche, non solo d’estate, che hanno vissuto una stagione vivacissima già nel 2018. Oggi il loro revival va letto in chiave (si spera) post-pandemica. Alle griffe serve riavvicinarsi, anche fisicamente, al consumatore. In un’ottica che coniughi l’esclusività dei prodotti con quella dei luoghi. Naturalmente le località turistiche italiane sono lo scenario migliore per realizzare questi progetti, non solo dal punto di vista commerciale, per questa estate 2021. Ma ci sono anche le sempreverdi Mykonos e Saint-Tropez.

Tornano anche i pop up store

Louis Vuitton ha calato il tris dei pop up, coprendo mare, terra e lago. La maison ha aperto una boutique in un resort di lusso in Sardegna, il Forte Village (nella foto), ma soprattutto un’esperienza di shopping extra lusso negli spazi Tessabit di Villa d’Este sul Lago di Como. Dieci ettari di parco e un luogo immerso nella bellezza totale, nel quale scoprire le collezioni uomo-donna disegnate da Virgil Abloh e Nicolas Ghesquière. Insieme a queste ci sono gli Objets Nomades, tra i quali spiccano bauli e borse realizzate con preziosi pellami esotici. Non mancheranno le capsule collection, come la collezione che celebra la collaborazione con la National Basketball Association. E il 24 giugno Vuitton aprirà un altro pop up store di lusso a Forte dei Marmi.

Etro (in Versilia) e gli altri

La località della Versilia è anche la scelta di Etro per la sua boutique estiva. Qui si propone la capsule beachwear collection con il motivo Paisley declinato nei toni del bianco e del blu. Ha scelto invece Mykonos (Grecia) Dior per lanciare in due boutique la capsule collection Dioriviera, disegnata da Maria Grazia Chiuri. Stile greco, bianco puro all’esterno e la contemporaneità di Dior all’interno, dove è possibile personalizzare i capi con il nome dell’isola. Ma i pop up store per Dioriviera arriveranno anche a Forte dei Marmi e Ibiza. Per Chanel il pop up store non poteva che essere a Saint-Tropez, dove Mademoiselle Coco era di casa ogni estate. È una villa nel cuore della cittadina, dove il visitatore fa un’esperienza di acquisto extra lusso, tra il bianco, il nero e il rosa cipria, colori iconici della griffe, e può rilassarsi a bordo piscina o nei saloni interni. Naturalmente non mancano borse e calzature della capsule Chanel Coco Beach 2021. (aa)

