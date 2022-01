Milano Fashion Week al via (con un programma un po’ più snello)

Lo show è pronto a partire. Seppure con un programma un po’ più snello, la Milano dell’alta moda non si ferma. Milano Fashion Week ospita sfilate e presentazioni per la moda maschile Fall-winter 2022/2023 da oggi venerdì 14 gennaio fino a martedì 18. Il recente aumento dei contagi Covid-19 ha condizionato la programmazione, riducendo il numero degli show dal vivo. Il calendario a metà dicembre prevedeva 23 sfilate, 24 presentazioni e 9 contenuti digitali. L’ultimo aggiornamento prevede invece 16 sfilate fisiche, 22 presentazioni, 18 contenuti digitali e 7 eventi, per un totale di 53 brand per 60 appuntamenti.

Milano Fashion Week al via

Mantengono il rito della passerella dal vivo Zegna (che apre le danze della kermesse con la sua prima sfilata post quotazione a Wall Street), Fendi, D&G, Philipp Plein, Etro, Prada. A questi si aggiungono le new entry delle giovani griffe. Come è prevedibile, per rispettare il distanziamento, gli inviti alle sfilate saranno ridotti.

Presentazioni on e offline

Come ricorda Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, “guardando bene dentro al calendario si scopre un’importante innovazione: vale a dire il digital offerto insieme a presentazioni dal vivo”. In pratica, marchi come Brunello Cucinelli, Brioni e Kiton aprono le porte dei loro atelier (con accessi super-controllati) per mostrare dal vivo le nuove creazioni Uomo “per toccarle e vederle da vicino”. E in parallelo hanno realizzato versioni digital delle collezioni.

Dove seguire gli show

Tutti gli eventi in calendario potranno essere seguiti sulla piattaforma digitale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Lo stesso sito ospiterà anche l’ottava edizione del Fashion Film Festival Milano.

Programma un po’ più snello

Mancheranno all’appello Giorgio Armani ed Emporio, che hanno cancellato i loro eventi a causa della quarta ondata (compreso quello parigino per la haute couture). Msgm di Massimo Giorgetti e JW Anderson hanno optato per la versione online. È così che le presentazioni in digitale sono raddoppiate (da 9 passano a 18). (mvg)

