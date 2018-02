Milano, Moda Donna al via: 156 fashion show, nuove proposte e sfilate in streaming

Parte oggi la girandola di eventi della Milano Fashion Week che fino al 26 febbraio presenterà 156 collezioni (64 sfilate e 92 presentazioni) per la Moda Donna Autunno/Inverno 2018/19. Domani in programma Moncler e Tommy Hilfiger, una novità per le passerelle milanesi. Gran ritorno in calendario per Emilio Pucci e, per la prima volta, si attendono i défilé di Erika Cavallini, Francesca Liberatore e Christian Pellizzari. Questi ultimi due sfileranno grazie al supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana che sostiene giovani talenti come anche Angel Chen, Brognano, Lucio Vanotti, Ricostru e Ujoh. A loro si aggiunge anche Tiziano Guardini, vincitore del premio Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer 2017, che presenterà in statica la sua collezione nello Spazio Cavallerizze. Molti gli eventi collaterali, come la mostra celebrativa sulla moda dal titolo ITALIANA: l’Italia vista dalla moda 1971-2001, promossa da CNMI in occasione dei 60 anni dalla sua fondazione. La Fashion Week milanese potrà essere seguita live sul website milanomodadonna.it con streaming delle sfilate, video e fotogallery delle collezioni, attraverso l’App di CNMI e sui profili social.