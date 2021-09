Parigi chiude il cerchio: chi c’è, chi manca, chi si celebra

Si vola a Parigi per chiudere il cerchio delle sfilate internazionali. Dopo New York, Londra e Milano è il turno della Paris Fashion Week. Tra chi c’è e chi manca, le 97 presentazioni previste dal calendario ufficiale di FHCM (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) hanno preso il via ieri, 27 settembre 2021, e si concluderanno martedì 5 ottobre 2021. Un terzo degli eventi si svolgerà dal vivo, con il pubblico in presenza, ma rimane attiva anche la possibilità di seguire gli show in digitale.

Chi c’è

Rispondono all’appello 92 griffe con quelle top che mettono finalmente in scena, dal vivo, le loro sfilate. Per esempio: Christian Dior, Balmain, Hermès, Balenciaga, Givenchy, Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton. In cartellone anche due nuovi marchi, Botter e Ludovic de Saint Sernin. Molto atteso lo show di Shang Xia, il marchio cinese di cui Exor, holding della famiglia Agnelli, ha acquisito il controllo da Hermès. Gran debutto per lo stilista 24enne Charles de Vilmorin per Rochas. Occhi puntati, infine, su Ann Demeulemeester, con la sua prima collezione dopo l’acquisizione nel 2020 da parte dell’imprenditore italiano Claudio Antonioli.

Chi manca

Sarà una PFW piena di novità, ma anche di assenze. In altre parole: l’elenco di chi manca è particolarmente affollato. Per esempio, non ci saranno Saint Laurent, Celine, Off-White, Stella McCartney, Alexander McQueen, Sacai, Comme des Garçons e Junya Watanabe.

Omaggio a Alber Elbaz

A chiudere la kermesse sarà un evento in omaggio a uno dei più grandi stilisti degli ultimi decenni: Alber Elbaz, scomparso lo scorso aprile per Covid. L’ex direttore artistico di Lanvin sarà celebrato con uno show-tributo a nome del suo ultimo progetto: il brand AZ Factory. Un evento unico intitolato Love Brings Love, con creazioni di 44 designer. Per esempio: Rei Kawakubo, Alessandro Michele, Donatella Versace e Nicolas Ghesquière. E ancora: Ralph Lauren, Virgil Abloh, Daniel Roseberry di Schiaparelli Uniti, Guo Pei.

