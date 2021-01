Parigi: con Berluti e JW Anderson l’Uomo pensa positivo

Il menswear pensa positivo. È l’ottimismo, infatti, a guidare la moda maschile presentata nei primi due giorni della Paris Fashion Week partita il 19 gennaio sempre, ovviamente, in digitale. Le sfilate parigine, che proseguiranno fino al 24 gennaio hanno preso il via lanciando un invito alla spensieratezza. A partire da Berluti che ha aperto le danze presentando il video-teaser intitolato Living Apart Together. In altre parole, una collezione molto colorata, dove la pelle ha un ruolo chiave.

L’Uomo pensa positivo con Berluti

Sfumature profonde sui pellami per uno stile sospeso tra il formale e lo sportivo, di cui sono simbolo perfetto le scarpe Twist, fusione moderna tra scarpa da barca tradizionale (la tomaia) e un battistrada in gomma (la suola). Torna la tecnica della patina, segno distintivo del brand, applicata alla pelle sia per l’abbigliamento (blouson e bomber) sia per calzature bold e borse (a sinistra e a destra nelle foto tratte da Instagram).

JW Anderson

“Tornare a quello che JW Anderson era all’inizio: un gioco primitivo con i materiali. E guardare a nuove idee in termini di genere e fabbricazione”. Così il designer Jonathan Anderson ha spiegato la sua nuova collezione. Uno stile divertente dove pantaloni da clown a scacchi sono abbinati a giubbotti da aviatore in shearling. Tanto uso di pelle e montone: nei pantaloni a sbalzo in pelle super colorata (come il viola) o in cappotti di shearling con enormi colli a scialle (al centro nella foto tratta da Instagram).

