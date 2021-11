JBS, un additivo per ridurre del 90% le emissioni di metano

JBS annuncia l’accordo con Royal DSM per ridurre del 90% le emissioni di metano prodotto dai bovini su scala mondiale. La strategia prevede di inserire un additivo che ha sviluppato la società olandese negli alimenti degli animali.

Come ridurre del 90% le emissioni

Nel corso di COP26, JBS ha annunciato la collaborazione con la società olandese Royal DSM. Lo scopo è ridurre su scala globale le emissioni di metano dei bovini allevati dai fornitori del colosso brasiliano della carne. Gli animali, dopo la digestione, rilasciano nell’ambiente grandi quantità di questo gas, che risulta uno dei più impattanti sull’atmosfera per l’effetto serra.

Il prodotto

JBS utilizzerà un additivo nei mangimi degli animali. Il prodotto si chiama Bovaer e Royal DSM lo ha sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni. L’additivo, come riporta anche Reuters, garantisce una riduzione delle emissioni da parte degli animali fino al 90%. Il progetto rientra nella più ampia iniziativa avviata da JBS per arrivare a emissioni zero entro il 2040. Il Bovaer sarà somministrato a un piccolo gruppo di bovini e poi l’utilizzo sarà esteso nell’arco di 6 mesi. Dovrebbe bastare un quarto di cucchiaino al giorno per animale per raggiungere lo scopo. Qualora l’assunzione dell’additivo fosse sospesa, l’animale riprenderà ad emettere metano. (art)

