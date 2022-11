Garantisce CITES: il commercio di pelli esotiche è green

Tutti i benefici del commercio di pelli esotiche. Dalla ripopolazione delle specie animali ai vantaggi per l’economia delle comunità locali. A dimostrare gli effetti positivi è la prima edizione del World Wildlife Trade Report lanciato alla World Wildlife Conference o Cites CoP19 (Panama, dal 14 al 25 novembre). Il rapporto fornisce approfondimenti e analisi sul commercio globale regolato da Cites di specie animali e vegetali.

Il commercio di pelli esotiche è green

Inger Andersen, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo del programma per l’Ambiente sintetizza così il report: “Il commercio sostenibile e legale di fauna selvatica può dare un contributo fondamentale alla conservazione delle specie selvatiche e dei loro habitat. Nonché al sostentamento delle comunità rurali che vivono con la fauna selvatica e alle economie nazionali”.

L’esempio del coccodrillo

All’interno del report ci sono alcuni casi concreti. “La produzione di pelli di lusso ottenute dalla raccolta e dal commercio di coccodrilli del Nilo (Crocodylus niloticus) – si legge – in Zimbabwe e in Kenya non solo ha avuto un impatto positivo sulla specie stessa, ma anche su altre specie e sull’habitat in generale”. Qui le comunità locali consideravano i coccodrilli pericolosi predatori e per questo li sopprimevano su base regolare. Inoltre, la mancanza di altre fonti di reddito portava alla caccia e al bracconaggio anche di altre specie. In queste aree sono di grande aiuto programmi di allevamento di coccodrilli con incentivi per la conservazione della specie e benefici per il sostentamento della popolazione locale. Non c’è più il bracconaggio e non si sfrutta più selvaggiamente il territorio, conservato per garantire l’habitat dell’animale.

I pitoni in Vietnam

Un altro esempio di integrazione del mercato, sviluppo delle imprese e sviluppo economico locale arriva dal Vietnam. Nel 2016 è stato stimato che 1.000 famiglie allevano pitoni per la produzione e il commercio di pelli. L’allevamento di pitoni è per loro una buona opportunità commerciale, migliore di tante altre opzioni. Le pelli di pitone del Vietnam sono più apprezzate dall’industria rispetto a quelle dei serpenti selvatici, grazie alla qualità della pelle. Ciò ha incoraggiato un numero crescente di famiglie ad avviare attività di allevamento di pitoni. (mv)

