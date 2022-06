Il 24 giugno il webinar per conoscere le PEFCR della moda

Product Environmental Footprint Category Rules. In sintesi: PEFCR. Il tema è caldissimo e di stretta attualità. E, proprio per questa ragione, domani (venerdì 24 giugno 2022) alle ore 10, la Commissione Europea organizza un webinar di approfondimento. Focus: abbigliamento e calzatura, con una possibile apertura anche alla pelletteria.

Conoscere le PEFCR della moda

Prima di tutto, le informazioni per partecipare. Per farlo occorre registrarsi cliccando qui. Poi, i contenuti. “Nell’ambito del lavoro sull’impronta ambientale – spiegano da Bruxelles – il webinar fornirà una panoramica delle PEFCR per la moda. E fornirà informazioni iniziali alle aziende che intendono attuare studi sulla PEF (il calcolo dell’impronta ambientale di un materiale o di un prodotto) nell’ambito di tale PEFCR”.

Domande e risposte

ll webinar cercherà di rispondere a una serie di domande. Per esempio: “Cos’è un PEFCR e a cosa serve?” Ancora: “Perché è importante e chi può applicarlo? La parte principale – continua la Direzione Generale per l’Ambiente – fornirà informazioni di avvio alle organizzazioni che intendono impegnarsi nel processo o implementare uno studio PEF nell’ambito di questo PEFCR”. Per la concia, come sottolinea Cotance (la confederazione europea delle associazioni conciarie nazionali), ​“c’è molto in gioco, poiché, ​in funzione di come si valuterà la migliore durabilità, la sua riparabilità e biodegradabilità alla fine del ciclo di vita, la pelle risulterà vincente o meno”. Il webinar di domani, dunque, è l’occasione per caprici qualcosa di più e per porre perplessità e domande.

Leggi anche: