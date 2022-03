VIDEO: tracciabilità e animal welfare, il tool integrato ICEC

Il risultato di un lavoro “scrupoloso”. Nonché necessario e di estrema attualità. Sotto i riflettori del Green Theatre dell’ultima edizione di Lineapelle ha trovato spazio l’approfondimento di un tema quanto mai strategico, oggi, per l’industria conciaria. Quello della tracciabilità e della sua integrazione con le argomentazioni legate all’animal welfare. A parlare, come potete vedere e ascoltare in questo video (prendetevi 30 minuti per farlo, non 1 di più), sono stati Sabrina Frontini (direttore ICEC – Istituto Certificazione Industria Conciaria) e l’animal welfare specialist Carlo Tremolada. Moderatore: il direttore della nostra testata, Luca Fumagalli.

Il tool integrato ICEC

L’innovativo strumento messo a punto da ICEC si chiama Animal Welfare Monitoring Tool. Permette, come ha spiegato nel dettaglio Tremolada, “di misurare le performance sul benessere animale delle aziende che utilizzano pelli di origine bovina e ovicaprina all’interno della loro supply chain”. Gli obiettivi? Primo: “Gestire al meglio i rischi legati al benessere animale lungo la filiera”. Secondo: “Aiutare le aziende a sviluppare un corretto processo decisionale sul tema”. Terzo: “Definire una strategia di approvvigionamento responsabile”. Quarto: “garantire la maggiore trasparenza possibile nei confronti di tutti gli stakeholder coinvolti”.

Il video di questo talk (e non solo)

Chi ha avuto la fortuna di essere a Lineapelle 99 ha potuto assistere dal vivo alla presentazione del tool integrato ICEC per tracciabilità e benessere animale. Il quale, ha avuto anche un’edizione in inglese per il pubblico internazionale. Per tutti gli altri c’è la possibilità di recuperare l’evento, in differita e in versione integrale non solo integrando con questa news, ma anche accedendo al canale YouTube di UNIC. Qui è possibile rivedere tutti i seminari del Green Theatre.

