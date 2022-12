La confessione di Piccioli, le manovre di Arnault, Zuma che compra

C’è stato un giorno di questa settimana durante il quale in redazione ci siamo persi dentro un dibattito su come è cambiata e sta cambiando la figura dello stilista. L’abbiamo fatto per una ragione precisa: stiamo lavorando al primo numero 2023 del mensile La Conceria. Così, mentre ragionavamo sull’uscita di Alessandro Michele da Gucci e su che fine ha fatto Christopher Bailey (17 anni in Burberry, fino al 2018, come direttore creativo e, poi, anche come presidente) sui nostri schermi è comparsa un’intervista a Pierpaolo Piccioli. Un tempismo perfetto, anche perché le parole del direttore creativo di Valentino aprono a ulteriori (e molto interessanti) riflessioni. Non a caso, la sua confessione è stata la news più letta della settimana.

La confessione di Piccioli

Chi è alla guida di una griffe ha “un potere enorme”, riconosce Piccioli a MF Fashion. Ma uno stilista non è un monarca assoluto, non è un genio isolato che traduce in look la propria visione. È un professionista all’apice di un team e che al proprio team deve tutto.

Le manovre di Arnault

La questione della successione ai vertici dei colossi del lusso ha preso velocità in queste ultime settimane. Prima è arrivata la decisione di Prada di cooptare Andrea Guerra alla guida del gruppo per traghettarlo nelle mani di Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio, l’attuale CEO. Poi è arrivato Bernard Arnault che ha messo in campo nuove strategie per blindare gli affari di famiglia e garantire continuità assoluta a LVMH e alle sue holding. Ecco quali.

Zuma che compra

E niente, la giostra delle acquisizioni non accenna a fermarsi. Questa settimana è il turno di Zuma Pelli Pregiate che ha annunciato di aver acquistato il 100% di un’altra conceria toscana specializzata in pelli esotiche: Centrorettili.

Postille green (che mica tanto postille sono)

Durante la settimana Alfonso Dolce, fratello di Domenico e CEO di D&G, annunciando i progetti del prossimo Rapporto di Sostenibilità del gruppo, ha detto qualcosa che ci ha colpito. “Con il nuovo piano di sostenibilità siamo noi che dobbiamo assumerci la responsabilità anche dei nostri partner, in una comunione d’intenti. Il nostro piano non è individualistico ma si aggancia al sistema Italia”. E al centro, proprio al centro, ci sono le persone. Ma non solo lui ha parlato di sostenibilità, perché nello specifico del settore conciario Gruppo Mastrotto ha presentato la seconda edizione del suo bilancio green. mentre Dani ha annunciato di aver raggiunto (ancora una volta) un risultato molto importante.

