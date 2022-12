70 su 100: medaglia d’oro per Dani nel rating di Ecovadis

L’approccio green di Dani conquista (ancora) il rating Gold di Ecovadis. Una conferma, dunque, visto che da 4 anni Ecovadis valuta la visione del gruppo conciario vicentino ponendolo nel ristretto gruppo di aziende (il 5% delle imprese valutate) che si aggiudicano la medaglia d’oro. Un risultato accolto con soddisfazione da Dani “che – si legge in una nota – da oltre 10 anni si impegna per l’ambiente e produce una pelle ad alta sostenibilità”.

Il rating Ecovadis

Ecovadis è una società multistakeholder che “mira a migliorare le pratiche ESG delle aziende, sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali. Grazie a una piattaforma collaborativa permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità anche dei propri fornitori”. Il suo metodo di valutazione di “come un’azienda integra i principi di sostenibilità/CSR nel proprio sistema aziendale e gestionale si basa su 21 indicatori in quattro ambiti”. Nell’ordine: “Ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili”.

Medaglia d’oro per Dani

Alla fine della valutazione, Ecovadis assegna un punteggio ed in base a questo costruisce un rating. Nel 2022 Dani ha ottenuto 70 su 100 che le è valso il posizionamento Gold. Quest’ultimo è raggiunto, scrive il gruppo vicentino in una nota online, “solo dal 5% delle oltre 100.000 aziende valutate da Ecovadis. Da oltre 10 anni Dani si impegna per l’ambiente e produce una pelle ad alta sostenibilità. A garanzia di questo impegno, Dani ha ottenuto un risultato assolutamente importante dell’esame Ecovadis sulla sostenibilità aziendale”. (mv)

