Zuma Pelli Pregiate acquisisce Conceria Centrorettili

Le integrazioni di filiera non si fermano. Il gruppo Zuma Pelli Pregiate (con sede a Castelfranco di Sotto) ha acquisito Conceria Centrorettili di Santa Croce sull’Arno. Si tratta di due aziende leader nella lavorazione dei pellami esotici che andranno così ad unire il proprio portafolio clienti. “L’acquisizione è stata fatta perché il lavoro nel mercato della pelle pregiata sta crescendo”, spiega Andrea Dolfi, fondatore del gruppo Zuma di cui fa parte anche lo stabilimento di Casadacqua (Santa Croce). Quest’ultima, come si legge online, “produce pellami esotici e di rettile la cui caratteristica comune è che non richiedono specifica certificazione CITES”.

Il futuro di Centrorettili

Come Direttore Operativo di Conceria Centrorettili rimarrà Roberto Bachi, da 38 anni alla guida dell’azienda. “Seguirà i clienti e tutte le lavorazioni interne”, spiega Dolfi, nominato AD della conceria appena acquisita. Mentre “i dipendenti rimangono tutti gli interni già operativi“, specifica l’imprenditore che garantirà così continuità nell’attività.

L’evoluzione di Zuma

Da ottobre 2019 Zuma Pelli Pregiate (fondata nel 2017) è controllata dal fondo d’investimento Xenon ed è successivamente, nel marzo di quest’anno, entrata a far parte di Minerva Hub, polo del lusso in continua espansione e nato dalla fusione di XPP Seven (Xenon) e Ambria Holding. Una crescita, quella di Minerva Hub, che traina ovviamente lo sviluppo delle aziende che ne fanno parte.

