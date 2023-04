La pelle italiana sarà protagonista della Green Week: ecco come

È un ritorno. È una conferma. Ma è anche qualcosa di più. La pelle italiana insieme a UNIC – Concerie Italiane sarà ancora protagonista alla prossima edizione della Green Week, centrata in particolare sul tema dell’acqua. In altre parole, come si legge in una nota, “il più importante evento nazionale sull’economia sostenibile con 70 eventi e 300 relatori”. Si svolgerà a “Parma, i primi giorni di maggio. Mentre nei giorni precedenti aprono le porte le Fabbriche della Sostenibilità”. Perché la transizione green va raccontata, ma anche (e soprattutto) toccata con mano.

Protagonista della Green Week

La Greenweek, come da tradizione, si divide in due parti. La prima, quella dedicata alle Fabbriche della Sostenibilità, è diffusa sul territorio e si svolgerà dal 2 al 4 maggio. Prevede, “un tour alla scoperta di decine di aziende sparse in otto regioni italiane. Aziende che investono, anche come leva competitiva, su tematiche quali economia circolare, riuso, gestione dei rifiuti in ottica sostenibile e abbattimento delle emissioni”. Ma anche “risparmio energetico e nuove forme di energia, nuove tecniche costruttive e sostenibilità dei mezzi di trasporto, responsabilità sociale e ambientale d’impresa”. Il ciclo della pelle sarà rappresentato da Conceria Montebello, l’impianto di depurazione Medio Chiampo, Dal Maso Group, Lapi Gelatine, il cuoificio Gi-Elle-Emme.

I talk di Parma

La seconda parte di Green Week si svolgerà a Parma dal 5 al 7 maggio. Ospiterà testimonianze e grandi nomi, tra cui Andrej Gejm, premio Nobel per la fisica 2010. E metterà sotto i riflettori in vari talk la pelle italiana, come si può scoprire cliccando qui. Fulvia Bacchi, general manager di UNIC Concerie italiane commenta: “La nostra rinnovata partecipazione alla Green Week vuole testimoniare l’impegno delle nostre aziende verso quei continui miglioramenti e quello sviluppo in chiave sostenibile che ci hanno portato a una indiscussa leadership internazionale”. Il tutto, “nonostante un contesto che spesso rivolge loro accuse infondate di dannosità per l’ambiente. A queste accuse si può rispondere solo con dati precisi, misurabili, certificati: cosa che il nostro settore è in grado di fare.”

Chi la organizza

Green Week, “il Festival della Green Economy è promosso da ItalyPost, Fondazione Symbola e L’Economia del Corriere della Sera”. Si avvale della “collaborazione del Comune di Parma, dell’Università di Parma, dell’Unione Parmense degli Industriali e di Parma”.

Leggi anche: