La pelle s’incontra (dal vivo) al World Leather Congress 2021

Il mondo della pelle torna a parlare dal vivo. Giovedì 15 luglio è stato presentato il World Leather Congress 2021. A ospitare l’evento, giunto alla quinta edizione, sarà Addis Abeba. L’appuntamento è per il primo novembre. A fornire un’anticipazione dell’appuntamento sono stati i vertici dell‘Africa Leather and Leather Products Institute. Con loro anche esponenti del Leather Industry Development Institute e del Trade and Fairs East Africa, insieme a membri del ministero del Commercio e dell’Industria dell’Etiopia. Dal 3 al 5 novembre, poi, andrà in scena sempre nella capitale etiope il XXXVI IULTCS Congress. La terza edizione del congresso europeo, in programma nel 2022, si svolgerà a Vicenza e sarà curato dall’Associazione italiana Chimici del Cuoio (AICC).

Ad Addis Abeba

Giovedì 15 luglio gli organizzatori del World Leather Congress 2021 hanno presentato l’evento in diretta internazionale. Al centro della discussione vi sarà la grande trasformazione tecnologica e digitale che l’industria della pelle ha recentemente vissuto. Una transizione che si unisce all’impegno dell’industria conciaria nella tutela della materia prima dal punto di vista culturale e storico, nonché nella responsabilità ambientale. Tra gli ospiti che interverranno al congresso il vicedirettore UNIC Luca Boltri e il segretario generale COTANCE Gustavo Gonzalez-Quijano.

Il grande incontro dei chimici

Addis Abeba ospiterà in concomitanza al WLC anche il XXXVI IULTCS Congress (3-5 novembre). Il tema del congresso sarà in questo caso “Greening the Leather Value Chain“, argomento intorno al quale gli organizzatori stanno ancora raccogliendo i contributi dei relatori. Nel 2022 sarà invece Vicenza la capitale della chimica conciaria. Qui, dal 18 al 20 settembre 2022, si terrà il III congresso europeo IULTCS. A organizzare l’evento che si svolgerà presso il Centro Congressi di Vicenza Fiera è l’Associazione italiana dei Chimici del Cuoio (AICC). Gli eventi si svolgeranno quindi in modalità “ibrida“, per permettere a chi vorrà di partecipare e agli altri che non potranno farlo, date le restrizioni per la pandemia, di seguire online.

Il commento

Intervenendo nel corso della presentazione dell’evento, il presidente del comitato organizzatore IULTCS, Luis Zugno, ha invitato quanti più attori della filiera della pelle possibile a partecipare. “Abbiamo bisogno di partecipanti e supporto anche come sponsorizzazione – spiega -. Ci sono molti problemi importanti che l’industria della pelle deve affrontare. Proprio in questo momento è necessario essere il più numerosi possibile per un confronto utile a individuare soluzioni condivise“. (art)

