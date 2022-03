Non è sostenibile: Andrew boccia il materiale derivato dai funghi

Paul Andrew boccia il materiale derivato dai funghi. Lo ha testato per la sua nuova linea di calzature, dice. Ma durante la fase di montaggio della scarpa si è strappato. “Se metti in circolazione un prodotto che non è durevole e si disintegra, devi buttarlo, quindi non è sostenibile” spiega l’ex direttore creativo di Salvatore Ferragamo che sta rilanciando il suo marchio di calzature. Per quanto riguarda la congiuntura di mercato, Andrew sostiene che gli accessori di lusso reggono il passo.

Andrew boccia il micelio come alternativa alla pelle

“Ho testato il materiale fatto con i funghi: non è ancora abbastanza resistente per le scarpe. Quando viene tirato attraverso la forma si spacca” spiega Paul Andrew a Fashion Network. Per poi aggiungere: “Se metti in circolazione un prodotto che non è durevole e si disintegra, devi buttarlo. Quindi, non è sostenibile“. Lo stilista britannico aveva intenzione di sperimentare in modo significativo questo nuovo materiale, ma poi è stato costretto ad abbandonarlo in quanto inadatto, almeno al momento, per le sue produzioni.

Il brand di Paul Andrew

Paul Andrew è uno che di scarpe se ne intende. Ha lanciato la sua omonima linea di scarpe da donna nel 2012 e nel 2014 è diventato il primo designer di scarpe a vincere il CFDA/Vogue Fashion Fund. Nel settembre 2016 è entrato in Salvatore Ferragamo, dove è diventato direttore creativo unico, lasciando la griffe nell’aprile 2021. Ora ha rilanciato il suo marchio, convinto di poter sfondare in una nicchia di mercato piuttosto florida. “Offro forme che altri marchi non hanno, specialmente i tacchi. Nessun altro lo sta facendo – dice Andrew -. La gente sta vendendo scarpe in questo momento come non si può immaginare. I colori audaci hanno venduto meglio dei classici”. (mv)

