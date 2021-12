Serve davvero una guerra civile nel fungo quando c’è la pelle?

“A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura”. Leggendo della guerra civile che si prospetta tra i materiali alternativi derivati dal micelio, tornano in mente le parole di Pietro Nenni. Già, perché dalla rassegna stampa francese salta fuori un pezzo che va proprio in questa direzione: il conflitto ora si sposta su chi, tra gli aspiranti sostituti della pelle, è meno sintetico. È un peccato che si debbano disperdere tante energie mentali in questo dualismo (dove PETA sembra essere un po’ a corto di idee). Perché la pelle di applicazioni e soluzione ne offre davvero tante.

Fungus Sapiens è una startup francese che produce un materiale dal micelio. Come se ne vedono altre sul mercato, ultimamente. Ma solo Fungus Sapiens, rivendica la fondatrice con Le Figaro, è davvero sostenibile: “A differenza di altre alternative alla pelle, i nostri prodotti, realizzati in Mycelium, non sono compositi . Non sono miscelati con poliuretano o PLA (bioplastiche), che sono biodegradabili ma non compostabili”. Sarà abbastanza per aprire la guerra civile nel fungo?

Il dualismo con la pelle sta consumando soprattutto chi pelle non è. PETA ha lanciato una campagna dove provoca il pubblico con la domanda paradossale: se la moda usasse pelle non animale, ma umana, non vi farebbe impressione? Per rafforzare il messaggio, correda la campagna di immagini orripilanti e sopra le righe . Be', chi ha un po' di memoria ricorderà che PETA si era giocata più o meno la stessa idea già nel 2016 (e chissà quante altre volte prima e dopo);

E, quindi, l'opinione pubblica è costretta a star dietro ai litigi tra produttori di tessuti dal micelio e alle provocazioni di PETA. Rischiando di perdere di vista la duttilità della concia. Capace sul serio di avventurarsi anche nei campi non convenzionali. La collezione in pelle di salmone, trota e tonno di All Sport Vintage è solo l'ultima dimostrazione.

