Rewind: la verità sulla sostenibilità della pelle in quattro video

Allevamento, moda, cibo, futuro. Il documentario Rewind è in quattro capitoli. Quattro video, da circa cinque minuti l’uno, che raccontano i rapporti tra le filiere della carne, della concia e della moda. E che spiegano la verità sulla sostenibilità della pelle. Già. Perché per rispondere a chi denigra o diffama la pelle facendo (volutamente) confusione, la cosa migliore è riavvolgere il nastro (da qui il titolo Rewind). E rimettere in ordine gli argomenti, così che il pubblico possa comprendere perché gli allevamenti non sono (come vorrebbe qualcuno) il male assoluto, la concia svolge un ruolo circolare e il fashion system è green solo quando è durevole. La pelle lo è, le alternative sintetiche no.

La sostenibilità della pelle

Regista di Rewind è Carl Prechezer. Produttore del documentario è, invece, Real Leather Stay Different, campagna di LHCA (l’associazione dei conciatori e dei trader statunitensi) Ne ha curato la realizzazione dei sottotitoli in italiano UNIC – Concerie Italiane. La pelle gioca un ruolo fondamentale nello sforzo per la moda sostenibile: in Rewind tutti i perché. Buona visione.

