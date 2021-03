Su Rai 3 l’eccellenza circolare del depuratore Aquarno – VIDEO

Come sintetizza Romano Benini, docente di Italian fashion industries presso la Sapienza di Roma, il depuratore Aquarno è “un’eccellenza del made in Italy”. L’impianto, che tratta i fanghi del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, è al centro dell’attenzione de Il Posto Giusto, format di Rai 3 dedicato ai temi dell’economia e del lavoro. Il professore universitario, ospite in studio, spiega come Aquarno simboleggi la connessione “tra il territorio e il distretto che ospita”, in direzione, oltretutto, dell’“economia circolare”.

Depuratore Aquarno

Nel servizio de Il Posto Giusto interviene Antonio Lasi, capo impianto della linea trattamento fanghi di Aquarno. È lui a spiegare come la struttura depuri l’acqua dai fanghi liquidi, prima di immetterla nuovamente in ambiente. E come dalla componente solida si ricavi, attraverso trattamenti appropriati, “un materiale inerte utile all’edilizia” o un gas “combustibile alternativo al metano”.

C’è questo, e non solo, nella testimonianza di Lasi. Clicca qui per guardare (al minuto 43:00 circa) il servizio di Rai 3.

