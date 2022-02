Un italiano a Northampton: Dottorato ad Honorem a Federico Brugnoli

Un riconoscimento accademico importante e significativo. Lo ha conferito l’Università di Northampton a Federico Brugnoli, attribuendogli il Dottorato ad Honorem in Fashion Sustainability. Esperto “dell’industria globale della moda e del lusso in tema di sostenibilità nella catena del valore”, Brugnoli ha iniziato il suo percorso professionale nel mondo della pelle. E, tra gli ultimi progetti curati, ci sono quelli realizzati nel contesto di Lineapelle e Micam.

Federico Brugnoli, un italiano a Northampton

“La carriera di Federico Brugnoli – si legge nella motivazione del Dottorato ad Honorem – è coerente con la missione dell’Università”. In altre parole, “ispirare un cambiamento positivo e socialmente responsabile”. Non solo: “Riflette l’ethos dell’Institute for Creative Leather Technologies e dell’Università di Northampton”. Il quale si indirizza verso “sostenibilità, questioni internazionali/globali, innovazione e pensiero strategico”.

Un onore per l’Italia

“È un onore, un privilegio ricevere questo Dottorato – commenta Brugnoli –. Si tratta del riconoscimento di tanti anni di lavoro e rende davvero felici che un’università inglese riconosca questo tipo di competenze a un italiano. È uno spunto perché l’Italia possa ragionare nella direzione di quel ruolo di eccellenza nel contesto fashion tech che le compete”.

La carriera

Fondatore nel 2009 di Spin360, in precedenza Brugnoli ha sviluppato progetti legati a innovazione e sostenibilità all’interno dell’industria conciaria italiana, in particolare lavorando per UNIC – Concerie Italiane. “Federico Brugnoli – commenta Fulvia Bacchi, general manager di UNIC -, che per molti anni è stato un nostro collaboratore ha avuto un meritato riconoscimento per il suo impegno e la sua spinta innovativa a favore del settore. Siamo felici per lui”. È curatore di Lineapelle Innovation Square e Micam X. Ha assunto la carica di Direttore Scientifico del Master in Fashion Sustainability and Industry Innovation dell’Accademia Costume & Moda, che inizierà a novembre 2022 nella nuova sede di Milano.

Leggi anche: