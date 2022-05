Upcycling scandinavo: Elmo Leather con By Cloudberry

Cosa fare dei propri ritagli di pelle? Per esempio: possono “atterrare” nel magazzino di una pelletteria di lusso. La conceria svedese Elmo Leather (che fa parte di Rino Mastrotto Group) ha annunciato su LinkedIn l’avvio di una collaborazione con il brand scandinavo By Cloudberry. La conceria gli fornirà gli scarti di produzione per la realizzazione di nuovi prodotti in ottica upcycling. Nello specifico: borse di alta gamma.

Upcycling scandinavo

“Siamo orgogliosi di annunciare la nuova collaborazione con By Cloudberry, azienda svedese che ricicla la nostra pelle in eccesso”. E, nel farlo, la trasforma “nelle più belle borse premium realizzate a mano“. Elmo Leather fornirà a By Cloudberry ritagli di pelle ottenuti da precedenti lavorazioni in conceria.

By Cloudberry dixit

By Cloudberry spiega sul suo portale che le sue borse “sono realizzate a mano con ritagli di lavorazione delle pelli più esclusive”. Pelli non più adatte per arredamento o automotive, “ma che funzionano perfettamente per realizzare le nostre borse. Utilizziamo le pelli bovine scandinave – continua l’azienda – per la loro eccezionale qualità. La pelle che utilizziamo è un sottoprodotto dell’industria della carne e dei latticini. È priva di cromo e conciata al vegetale in una conceria scandinava leader mondiale nella produzione sostenibile di pelle (Elmo Leather, ndr). Utilizziamo due tipi di pelli semianiline originariamente realizzate per mobili. Quindi, soddisfano severi requisiti in termini di durata e resistenza”.

