La mobilità del futuro a Lineapelle insieme a Hyundai Transys

Sostenibilità e innovazione per un futuro tutto da immaginare. È questo il cuore del progetto Lineapelle x Hyundai Transys presentato questa mattina (22 febbraio 2022) a una vasta platea durante il primo giorno di Lineapelle 99, in corso a Fieramilano Rho. Una seduta per la (futura) mobilità rigenerativa, realizzata con pelle sostenibile, materiali innovativi e upcycling seguendo il concept Shift to Regenerative Mobility. “Questo progetto rende tangibile una nuova visione di futuro – ha commentato il Console Generale della Repubblica di Corea, Kang Hyung Sik -. Mobilità rigenerativa non vuol dire solo veicoli con un impatto sostenibile a livello di consumo di carburanti, ma anche per l’utilizzo di materiali che rispettano l’ambiente”.

La mobilità del futuro a Lineapelle

“Questa collaborazione nasce dall’impegno che UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle hanno messo da anni nella sostenibilità – commenta Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle -. Abbiamo girato il mondo e siamo arrivati anche in Corea, dove abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Hyundai Transys per costruire insieme un progetto visionario, futuribile. Una seduta del tutto innovativa che utilizza pelli italiane e scarti di pelle”.

Be sustainable together

Hyundai Transys e Lineapelle hanno collaborato per l’uso di pelle riciclata e altri materiali sostenibili sviluppati grazie alla partnership con Dani, Manifattura di Domodossola e Dyloan e i fornitori coreani Dual e ATKO Planning. Il progetto è partito a marzo 2020 ed è stato portato avanti negli ultimi due anni grazie all’incontro di due Paesi e alla sinergia tra le aziende coinvolte, che hanno lavorato comunicando esclusivamente online alla luce dello slogan Be sustainable together. “È stata una grande sfida – testimonia Silvia Polli di Manifattura di Domodossola – e siamo molto contenti del risultato. Ciò che è stato realizzato per l’automotive può essere una fonte di ispirazione per tanti altri campi. Per noi si sono aperte nuove strade e interessanti collaborazioni“.

Da Seoul a Milano

Il concept collega le due città attraverso colori e motivi, in particolare evidenziando due tonalità principali. “Il cosiddetto Grigio Seoul che richiama il paesaggio metropolitano della capitale coreana e le vette di granito. E il Marrone Milano che fa riferimento agli edifici classici e alle leggendarie concerie della città italiana. Inoltre, le luci della città di Seoul si trasformano in pixel, mentre l’imponente cattedrale gotica di Milano si ritrova nel motivo a strisce”.

Una seduta visionaria

I pellami conciati sono stati utilizzati nelle sezioni del sedile dove è richiesta più resistenza, mentre le parti intrecciate sono state utilizzate sul retro dello schienale. Gli scarti di pellame sono stati finemente macinati e rigenerati sotto forma di filato. Poi, combinati con filati realizzati da bottiglie in PET riciclato, si sono trasformati in un esclusivo tessuto upcycling per l’area del pavimento.

Milano Design Week

Dopo Lineapelle 99, il concept di seduta per la mobilità di Hyundai Transys sarà protagonista presso lo Spazio Lineapelle a Milano (Palazzo Gorani), da aprile a giugno. E rimarrà in mostra durante la Milan Design Week del prossimo giugno.

