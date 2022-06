Il progetto di BCN Concerie vince il Contest PMI Awards 2022

Si chiama Microinnovazione BCN20+. È il progetto per l’uso dell’intelligenza artificiale per l’efficientamento dei processi che è valso a BCN Concerie la vincita del Contest PMI Awards 2022, il premio conferito dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano. L’azienda pisana è stata selezionata in un panel di otto finalisti.

Il Contest PMI Awards 2022

L’Osservatorio del Politecnico per l’edizione 2022, in collaborazione anche con UNIC – Concerie Italiane, ha acceso i riflettori sulla filiera della moda. Con lo scopo di studiare e promuovere la digitalizzazione delle PMI per colmare il divario di performance rispetto ai big. Gap da ridurre con l’innovazione digitale, non solo nei termini degli investimenti in macchinari e tecnologie, ma anche nella gestione e nelle interazioni lungo la filiera. Il Contest, dicevamo, premia le piccole e medie imprese che si sono distinte nell’ambito dell’innovazione e della trasformazione digitale. Tra le molte candidature, la giuria ha selezionato otto finalisti. Tra questi, i tre vincitori, che hanno ricevuto il 16 giugno il riconoscimento presso l’Aula Magna Carassa e Dadda del Politecnico di Milano (in foto).

Il merito di BCN Concerie

Con BCN Concerie hanno ricevuto il premio anche Arredo Inox (design) e RTA (motion control). All’azienda pisana è stata riconosciuta la bontà di Microinnovazione BCN20+ che, come si legge nelle motivazioni, “grazie alla creazione di un sistema informatico basato sulle tecnologie più evolute, ha permesso di ottimizzare i tempi di produzione e di incrementare la produttività”.

