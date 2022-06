La sfida dell’Innovation Village di Riva: ecco tutte le startup

Sostenibilità, tracciabilità e sicurezza. Sono questi i temi portati a Expo Riva Schuh & Gardabags dalle 10 realtà selezionate nell’ambito della Startup Competition. In pratica, le giovani aziende stanno presentando in questi giorni le loro soluzioni innovative nell’ambito dell’Innovation Village. Una vera sfida che porterà all’individuazione di un vincitore che avrà la possibilità di partecipare come espositore ufficiale alla prossima edizione della fiera, in programma dal 14 al 17 gennaio 2023. Ecco tutte le startup in gara.

Innovation Village: ecco tutte le startup

alfred24

La società punta a rendere la logistica per l’e-commerce semplice, accessibile e green. “La dashboard di alfred24 si integra online con tutte le piattaforme e-commerce per migliorare le esperienze di vendita e acquisto”. Offline, con una rete di più di 6.500 partner point e attraverso accordi strategici con la distribuzione editoriale, “alfred24 punta alle consegne di prossimità e servizi in sharing economy come Point2Point e Wharehouse2Point”.

G-Move

G-Move offre un sistema di monitoraggio della Customer Experience as a service per gli spazi fisici. Utilizza “sensori proprietari che raccolgono dati sul movimento degli smartphone”. Così, si possono conoscere numero di persone, tempo di permanenza e la percentuale di chi torna nel tempo. Obiettivo: misurare l’efficacia dell’allestimento dello spazio.

Lifedata

LIFEdata punta a migliorare la redditività dei canali di vendita. In altri termini, porta i processi dell’azienda su WhatsApp. Unifica la gestione dei touchpoint per facilità di accesso, personalizzazione ed efficienza ingaggiando ogni cliente in tempo reale.

Myuniqo

Nasce da un’idea di tracciare e identificare i prodotti e non solo. Per esempio, “si basa su “sigilli personalizzati che, applicati ai prodotti, possono essere letti dai normali dispositivi e tracciati. Il sistema associa un codice statico ad un codice dinamico presente nel sigillo”.

La sfida dell’Innovation Village

Meteocommerce

Tramite la dashboard e il sistema di analytics permette di gestire ogni aspetto vitale del sito aziendale. Il MeteoAlgoritmo associa i prodotti a condizioni meteo specifiche, suggerendo la vetrina giusta da creare.

Openmall

Un Social Commerce interamente gestito dall’intelligenza artificiale. Attraverso una piattaforma 3D interattiva, assistenti virtuali e realtà mixata offre agli utenti e agli store un’esperienza unica e personalizzata sulle base delle loro esigenze.

Ribes Tech

Una startup che produce film fotovoltaici flessibili ed economici. I film possono essere stampati in grandi volumi su semplici substrati plastici in ogni formato o colore. E sono integrabili con l’energy harvesting nei dispositivi wireless.

Wenda

Una scaleup che aiuta i manager ad automatizzare i dati della supply chain. Estrae i dati da ordini, ddt, fatture, packing list, telematica, ERP, WMS, TMS. Li organizza per eseguire operazioni, coordinare la rete e ottenere visibilità o inviarli a sistemi di terzi. Wenda ha creato una piattaforma collaborativa scalabile per pianificare azioni in maniera più efficace e ottenere migliore visibilità.

Wiseside

Wiseside offre servizi B2B per la digitalizzazione della filiera E2E, tramite la piattaforma iChain, fornendo una rappresentazione digitale dei processi. I dati raccolti costituiscono una base strutturata di grandi dimensioni su cui attivare servizi personalizzati di analisi consuntive e predittive.

Wonderflow

Wonderflow opera nel settore della customer analytics a livello globale. In altre parole, “trae informazioni utili dai feedback dei consumatori per supportare le aziende nell’innovazione di prodotto”. Ma anche “nella customer experience e nel marketing strategico”.

Leggi anche: