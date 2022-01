I video immersivi di Impersive per raccontare gli accessori

Raccontare una storia, mostrare lo sviluppo di un prodotto, presentare la nuova collezione. La pandemia ha accelerato lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che annullino distanze e limiti. È il caso dei video immersivi di Impersive, utili ai grandi brand della moda, dell’automotive ma anche dello sport e per la formazione. L’azienda di Milano è una di quelle selezionate per esporre nell’Innovation Village di Expo Riva Schuh, la fiera della calzatura di volume che chiude il 18 gennaio la sua 96esima edizione.

I video immersivi di Impersive

“Abbiamo sviluppato un insieme di tecnologie di produzione e post-produzione uniche nel mercato internazionale. Possiamo realizzare esperienze immersive per la realtà virtuale a 360° stereospiche, full body, in movimento”, spiega Guido Geminiani, fondatore e CEO di Impersive. Tutto passa attraverso un visore. L’utente lo indossa ed entra in possesso di un corpo virtuale che partecipa attivamente all’azione. “Produciamo contenuti in movimento che accompagnano l’utente alla scoperta dello spazio che lo circonda, permettendo di camminare, correre ma anche andare in bicicletta o guidare un’auto” continua l’imprenditore. Attraverso il suo “avatar”, l’utente può così vivere un’esperienza a cui viene invitato dall’azienda pur mantenendo un’elevata libertà personale.

Esperienze trasversali

“Abbiamo realizzato oltre 200 progetti VR per alcuni dei maggiori brand a livello nazionale ed internazionale – riprende Geminiani -. Queste esperienze ci hanno permesso di maturare un’identità di linguaggio specifica e polivalente: dallo sport alla moda, dall’industria all’intrattenimento, dal food all’educational”. Pininfarina, Land Rover, Yamaha, Bmw e Jaguar hanno scelto Impersive per mettere le persone al volante dei loro gioielli senza farli muovere dalla poltrona. Armani, Hogan e Prada hanno affidato da tempo lo sviluppo di video immersivi all’azienda milanese. Così i clienti di tutto il mondo, in boutique o da casa, possono scoprire le nuove collezioni, scoprire come nasce una calzatura d’alta gamma o raccontare la propria anima. Con i visori Impersive, però, Prada ha portato anche a bordo della propria imbarcazione utenti di tutto il mondo per un’esperienza emozionante e fuori dal comune. I limiti, insomma, sono dati solo dall’immaginazione. (art)

