Expo Riva Schuh, Gardabags e il loro Innovation Village Retail

Tutto pronto per Expo Riva Schuh. La kermesse internazionale che raduna gli operatori della calzatura di volume torna insieme a Gardabags dal 15 al 18 gennaio 2022. Per la manifestazione è il secondo appuntamento in presenza dopo quello dello scorso luglio. 500 espositori previsti in rappresentanza di oltre 30 Paesi del mondo.

“Anche in occasione della 96esima edizione della manifestazione troveranno spazio le migliori startup del settore – si legge in una nota -. L’obiettivo è creare una sinergia e permettere sviluppo, incubazione e accelerazione delle novità nel calzaturiero”. Una spinta innovativa che ha trovato il suo palcoscenico nel progetto Innovation Village Retail.

“Le startup finaliste del progetto – spiegano da Expo Riva – esporranno i propri servizi e prodotti all’interno della fiera per tutta la sua durata”. Non solo: “Avranno la possibilità di partecipare a speech e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico, oltre a trovare spazio all’interno del catalogo digitale della fiera”. Obiettivo: “Creare occasioni di networking e business tra realtà emergenti e player affermati”.

