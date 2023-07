Qualità e produttività: Bergi alza l’asticella con Attiva 3200

[articolo sponsorizzato]

Attiva 3200 non è solo la smerigliatrice a nastro, di ultima generazione, per pelli intere. È anche l’esempio di come Bergi, che la produce, alza l’asticella nei termini del miglioramento concreto e continuo di qualità e produttività della sua proposta tecnologica applicata al processo conciario.

Bergi alza l’asticella con Attiva 3200

Visti gli ottimi risultati, in termini di qualità del prodotto finito, ottenuti con la taglia 1800, il team di Bergi ha deciso di realizzare la taglia 3200 per completare la gamma di smerigliatrici a nastro. Come per la taglia 1800 questo macchinario può vantare un’ampia apertura sia del carter di protezione superiore che del sistema di introduzione delle pelli. Queste due caratteristiche agevolano le operazioni di manutenzione e pulizia della macchina rendendole più sicure e rapide.

Qualità e produttività

Molto incoraggianti sono i dati relativi a qualità e produttività rilevati e raccolti dai clienti utilizzatori. I quali, una volta trovata la “ricetta” adatta alla propria lavorazione, confermano miglioramenti in almeno uno dei due punti. Per esempio, alcuni dati dimostrano che, a parità di pelle lavorata, il modello Attiva 3200 permette di ottenere lo stesso risultato finale con un solo passaggio al posto dei due effettuati con un modello tradizionale. Altri dati raccolti confermano la maggior durata della carta da smerigliatura con la quale si riescono a lavorare un numero molto più alto di pelli rispetto ad un modello tradizionale. In certi casi, si arriva a più del doppio delle pelli.

Assenza di vibrazioni

Un altro punto di forza, fondamentale per un prodotto finito di livello, è la completa assenza di vibrazioni in fase di lavoro. Attiva 3200 è stata utilizzata anche per lavorare degli articoli in nabuk, ottenendo ottimi risultati come conferma dell’alta qualità costruttiva. Attiva 3200 è fortemente indicata per gli articoli più sensibili agli sbalzi di temperatura. Avendo la possibilità di lavorare a giri più bassi (rispetto a un modello tradizionale a rullo) si mantiene una temperatura più stabile nella zona di lavoro, grazie anche alla carta che dissipa maggiormente il calore.

Maggiore pulizia

Analizzando la modalità di lavorazione a nastro si nota che, rispetto al tradizionale rullo smerigliatore, il nastro, grazie alla maggior superficie, asporta una quantità maggiore di materiale. Non solo: scarica meglio la polvere, mantenendosi così più pulito. Un ulteriore vantaggio è che con il nastro non è più necessario l’utilizzo della colla e della carta base, generando così meno rifiuti nel tempo.

Una caratteristica “nascosta”

Una caratteristica “nascosta” di Attiva 3200 è il sistema, brevettato, di sblocco automatico del cambio carta. Questo accessorio opzionale prevede lo sblocco automatico del “cantilever” tramite un sistema idraulico, eliminando l’utilizzo della pistola ad aria compressa. Si agevolano, così, ulteriormente le operazioni di cambio della carta e riduce le possibilità di impigliare la carta in fase di inserimento in quanto vengono rimossi degli elementi meccanici utilizzati nel cambio manuale.

