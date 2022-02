Uno spazio, infinite idee: i risultati di A New Point of Materials

Materiali upcycling, stampe 3D, ricami hi-tech. E, ancora, tessuti e pellami iper-performanti. Tutto questo e molto altro ancora lo ha offerto A New Point of Materials, lo spazio espositivo di Lineapelle 99. Arrivato alla sua seconda edizione dopo il debutto nel settembre 2021, il progetto è dedicato all’innovazione responsabile e all’applicazione delle tecnologie più avanzate. Lo spazio, immaginato e costruito da Lineapelle in collaborazione con C.L.A.S.S. Ecohub e Orietta Pelizzari, ha ospitato un’evoluta, contemporanea e futuribile idea di sostenibilità. Ha permesso, oltretutto, a tutti gli stakeholder della filiera della moda e del lusso di scoprire e conoscere il viaggio concretamente green delle pelli, dei materiali tessili e delle tecnologie dal punto di vista dell’innovazione responsabile.

Prodotto e background

“È importante spiegare il background dei materiali, è questo che fa la differenza. Soprattutto quando altri fanno comunicazione sensazionalistica, che apre le porte al greenwashing – ci spiega Giusy Bettoni, responsabile della piattaforma C.L.A.S.S. Ecohub -. Le certificazioni sono importanti, così come la misurabilità delle performance del prodotto: serve conoscerlo a 360 gradi”. Non basta definire un tessuto riciclato, ad esempio, “ci sono moltissime variabili tra un riciclo pre-consumer o post-consumer – continua –, tra un riciclato al 30 o all’80%, per non parlare del processo che sta dietro al prodotto stesso che è fondamentale”.

Waste2Wear

Nell’area espositiva di A New Point of Materials molta attenzione è dedicata al riutilizzo dei residui di lavorazione come materia prima seconda. Alle tecniche, cioè, per dare nuova vita al cosiddetto scarto, così da nobilitarlo attraverso un ciclo produttivo altamente tecnologico e rispettoso dell’ambiente. La piattaforma Waste2Wear propone molti articoli che offrono una rigenerazione con qualcosa in più, sia a livello di performance del prodotto, sia a livello di processo di realizzazione. Dagli scarti di pelle e accoppiati con altri materiali, ai progetti di agricoltura rigenerativa collegati all’allevamento e l’utilizzo del pellame.

Ricerca e creatività

A New Point of Materials ha portato a Lineapelle una selezione di progetti interessanti, simbolo di una ricerca continua in innovazione tecnologica ad alto contenuto di creatività. Questo tipo di sperimentazioni rispondono alle esigenze della moda: non dimenticano infatti del design e delle possibilità di personalizzare e customizzare i prodotti. (mvg)

