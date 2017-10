La solidarietà di Zappos: il portale e-commerce al fianco delle vittime della strage di Las Vegas

Il portale e-commerce Zappos.com si impegna per l’assistenza alle famiglie delle vittime della strage di Las Vegas del primo ottobre. Il sito, specializzato nel commercio di abbigliamento e calzature, ha già raccolto 390.000 dollari in un fondo al quale destinerà di tasca propria uguale importo. In più, Zappos.com, il cui quartiere generale è proprio a Las Vegas, si è incaricato di organizzare e pagare i costi per i funerali di nove vittime – alcune delle quali residenti in città – e per il rientro di altre non originarie del Nevada. Il numero è comunque destinato ad aumentare come afferma Steven Bautista, a capo della fondazione benefica Zappos for Good: “Non è un impegno di due giorni, ma di lunga scadenza”. La sparatoria ha causato 59 morti (incluso l’esecutore) e oltre 500 feriti. (pt)