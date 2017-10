Materia prima, tra fine settembre e inizio ottobre macellazioni in crescita negli USA

Picco di macellazioni nell’ultima settimana di settembre, per un totale di oltre 640.000 capi conferiti. Leggero rallentamento nella prima di ottobre, con una performance (632.000) che è comunque di crescita rispetto allo stesso periodo del 2016. È l’andamento della zootecnia statunitense che emerge dai dati USDA, il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, e dall’indice Jacobsen. Stando a quanto riporta the Sauer Report, nell’ultima settimana di settembre la tipologia di bovini la cui produzione è cresciuta al ritmo più alto è la giovenca (+4%), in continuità con la vivacità del periodo precedente (+8% nelle 4 settimane precedenti). I manzi procedono stabili al +2%, mentre le mucche uniche in area negativa.