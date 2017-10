Michael Kors: 450 milioni di bond per finanziare l’acquisto di Jimmy Choo. Ma gli analisti sono (molto) scettici

Il gruppo USA Michael Kors ha emesso bond per un valore di 450 milioni di dollari (circa a 382 milioni di euro) con cedola al 4%, in scadenza al 2024, per finanziare parte dell’esborso di 1,2 miliardi di dollari (1 miliardo di euro) necessari per acquisire la griffe calzaturiere Jimmy Choo. Secondo il Financial Times, le banche guidate da Goldman Sachs e JPMorgan hanno ricevuto ordini per oltre 4 miliardi di dollari per la vendita dei bond. Un grande successo, nonostante le tre maggiori agenzie di rating statunitensi (S&P, Global Moody’s e Fitch) abbiano assegnato all’azienda i loro rating più bassi in relazione all’operazione di acquisto di Jimmy Choo e alla relativa trasformazione che comporterà per Kors. (mv)