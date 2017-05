Hide&Jack omaggia Jackson Pollock e dipinge la sneakers con la tecnica dell’artista statunitense

Il nabuk si fa tela dove creare intrecci di colore per una capsule collection di pezzi unici. È la nuova idea del marchio di sneakers Made in Italy Hide&Jack, nato dall’idea di Alberto e Nicola Franceschi, che si è ispirato alla tecnica di pittura del celebre artista Jackson Pollock per la sua nuova collezione di scarpe. Il pellame diventa un quadro sul quale si accendono schizzi di vernice creati a mano grazie alla tecnica del dripping. Arte e artigianalità s’incontrano quindi in una tavolozza ampia e ipercolorata, con tredici combinazioni di colori (da toni tenui come rosa e celeste, al porpora acceso, fino al nero), nelle versioni high e low. La capsule Pollock è in vendita sul sito e-commerce hideandjack.com e in molte boutique multibrand a partire da 198 euro.