La sapevate che uno dei migliori fotografi di jazz al mondo è un esperto di outsourcing della scarpa?

Jazz, fotografia e scarpe. A unire tre mondi, in apparenza, distanti è il marchigiano Andrea Rotili, originario di Sant’Elpidio a Mare che nel 2015 ha vinto il Jazz World Photo (concorso che si svolge ogni anno in Repubblica Ceca), e nel 2017 si è classificato al terzo posto (nel 2016 è stato membro della giuria). Da 5 anni Rotili è diventato un apprezzatissimo fotografo di jazz a livello mondiale e collabora con le più prestigiose testate di settore. Ma questa è una passione. Perché l’identità professionale “storica” di Rotili è un’altra: da 20 anni svolge consulenze per alcuni tomaifici in Tunisia che producono per marchi italiani e stranieri. Rotili si occupa della programmazione della produzione e degli aspetti commerciali. Progetti futuri? Dare, forse, maggiore spazio alla fotografia, ma senza dimenticare la professionalità calzaturiera. (mv)