Non è più da Givenchy, non è ancora da Versace. Intanto Riccardo Tisci firma la nuova Nike Dunk, sneaker in pelle martellata

Non si conosce ancora il destino professionale di Riccardo Tisci, dopo il suo addio alla direzione stilistica di Givenchy e l’avvicinamento (secondo i rumors) a maison Versace, ma nel frattempo esce una sua nuova creazione, sviluppata per Nike. Lo stilista è tornato a collaborare con il colosso sportwear per la nuova NikeLab Dunk Lux Chukka x RT. Il modello da basket è stato rivisitato in tre varianti di pelle di colore diverso (bianco e nero, rosso e bianco e nero e bianco), per essere indossato tutti i giorni. “Credo che la Dunk abbia qualcosa di davvero speciale. È la sintesi fra cultura sportiva e street style” ha dichiarato il designer che si è ispirato alla sua passione per la cultura skate e basket anni ’80. Realizzata in vera pelle martellata per garantire resistenza e comfort, la calzatura è stata presentata qualche giorno fa al NikeLab di Milano, insieme al corto e alle installazioni creati da due giovani creativi italiani: Luca Finotti e Davide Perella (mvg)