Dai rumors alla conferma: Dainese passa davvero a Carlyle

Dai rumors alla conferma. Carlyle ha acquisito il gruppo Dainese. La società d’investimento statunitense lo ha annunciato oggi, 11 marzo 2022, spiegando come l’operazione preveda che Cristiano Silei resti nel suo ruolo di CEO. La nota con cui Carlyle fa sapere di aver completato l’acquisizione non riporta dettagli sulle modalità o sull’accordo economico. Tuttavia, nei mesi scorsi, gli analisti avevano fissato un valore per il gruppo vicentino che produce indumenti e accessori per il motociclismo e gli sport dinamici intorno ai 750 milioni di euro.

Dai rumors alla conferma

Carlyle ha, dunque, trovato un accordo con Investcorp e Lino Dainese dopo i rumors degli ultimi mesi. Nonché le ultimissime indiscrezioni che davano proprio Carlyle in pole position rispetto agli altri pretendenti. Il closing dell’operazione è subordinato all’approvazione delle competenti Autorità Antitrust. Fondata nel 1972, headquarter a Vicenza, Dainese Group conta oggi 36 negozi diretti. Del gruppo fanno parte anche AVG (caschi da moto, acquisita da Dainese nel 2007) e TCX (scarpe da motociclismo, entrata nella società nel 2020). Il gruppo conta complessivamente 1.000 dipendenti.

La strategia

L’operazione sarà a carico di Carlyle Europe Partners V (CEP V), fondo con una dotazione di 6,4 miliardi di euro. “L’operazione di Dainese è un ulteriore tassello della strategia globale a lungo termine di Carlyle nel settore consumer. Qui la società ha finora investito oltre 20 miliardi di dollari, focalizzandosi sulla crescita dei brand attraverso lo sviluppo internazionale, come realizzato per Moncler, Golden Goose, Design Holding e END. Carlyle supporterà l’espansione internazionale di Dainese, in particolare in Cina e negli Stati Uniti, investendo nei canali di distribuzione diretta di Dainese e attraverso operazioni di M&A“.

I commenti

“Siamo stati affascinati dalla forte identità del marchio Dainese, dalla sua lunga storia e leadership in innovazione. Sfruttando la nostra rete globale ed esperienza nello sviluppo di brand consumer, siamo entusiasti di collaborare con l’azienda nel prossimo capitolo del suo percorso di crescita” spiega Massimiliano Caraffa di Carlyle. “Sono lieto di aver trovato in Carlyle un partner che apprezza e condivide i core value e la visione di crescita del gruppo – commenta Cristiano Silei -. Con la loro esperienza e le loro competenze in questo settore, credo che abbiamo trovato il partner ideale per realizzare i nostri ambiziosi obiettivi di crescita”.

Leggi anche: