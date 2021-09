Mittel compra Jeckerson per 5 mln e vara il gruppo del casual

Mittel compra Jeckerson per 5 milioni. La finanziaria milanese rileva il marchio all’asta presso il Tribunale di Bologna attraverso la sua controllata Fashion Time. E, così, non solo riporta a casa (per così dire) il brand dell’abbigliamento. Ma getta le basi di un polo italiano del casual nostrano, aggiungendo Jeckerson a un portafoglio di cui già fa parte Ciesse Piumini.

Mittel compra Jeckerson

“Jeckerson verrà rilanciata attraverso mirati investimenti industriali e di comunicazione”, spiega in una nota di Mittel. Il brand, dicevamo, torna a casa. Perché azionista di riferimento della finanziaria è Franco Stocchi, che è stato nel 1997 co-fondatore del marchio. Nonché fino al 2008 (quando lo ha ceduto ai fondi di investimento Stirling square e Sirius equity) suo proprietario. “L’acquisizione di Jackerson – commenta Marco Colacicco, presidente del Comitato Esecutivo di Mittel – è motivo di grande orgoglio per il nostro gruppo e per il suo azionista di riferimento, la famiglia Stocchi che riprende, con l’obiettivo di rilanciarlo, il marchio che aveva contributo a portare ad un grande successo commerciale e di mercato”.

