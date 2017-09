Gli affari vanno a gonfie vele e le vendite di accessori crescono: il gruppo SMCP pronto alla Borsa

SMCP, la società che controlla i brand Sandro, Maje e Claudie Pierlot (proprietà del gruppo cinese Shandong Ruyi), è pronta per l’ingresso in Borsa e ne ha fatto ufficialmente richiesta. Complessivamente la holding potrebbe valere circa 2,4 miliardi di dollari (oltre 2 miliardi di euro), dalle 13 alle 16 volte il suo Ebitda. Nel 2016 le vendite del gruppo SMCP hanno raggiunto 786 milioni di euro (844 milioni di dollari), con una crescita del 16,4%, la stessa che il gruppo ha registrato anche nel primo semestre 2017, chiuso a 439 milioni di euro (di cui il 57% export). Crescita trainata dalla pelle e dagli accessori le cui vendite sono cresciute del 42% nel 2016. In particolare, fa notare la società, “il 2016 è stato segnato dal successo della borsa ‘M’ di Maje”. Il gruppo distribuisce anche calzature, pelletteria e articoli in pelle, raccogliendo la forbice dei prezzi nel segmento lusso accessibile: il prezzo medio degli abiti è di circa 400 dollari (340 euro), mentre quello delle scarpe 300 dollari (255 euro). (mv)