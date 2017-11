SCOPRI

I CONTENUTI

DELL’ULTIMO

NUMERO



Se sei già abbonato, esegui il login adesso Username Password Antispam 1 Antispam 2 Antispam 3 password dimenticata? Login Username Recupera Torna al login scarica la versione demo visualizza la versione demo

COVER STORY | TRA IL DIRE E IL FARE

Il fumo e l’arrosto

Il fashion system e le sue ipocrisie green. Gli inglesi di Standard Ethics premiano l’impegno della filiera italiana e puntano il dito contro griffe estere che, dicono, la sostenibilità se la fanno a propria immagine e somiglianza. Associazione Cluster Made in Italy: ricerca, innovazione e “autentica sostenibilità”.

Vittime del bluff

Chi ne parla (le griffe) non la fa. A chi la pratica (i fornitori) sono chiesti prezzi bassi. La sostenibilità ridotta a gioco delle parti da un cortocircuito mediatico. Che vede il Made in Italy avere la peggio. Le concerie di Kanpur sostenibili in 5 anni.

GLI ALTRI SERVIZI

Sfida al fake

In tribunale. E nel dibattito. Perché l’industria del falso si fa forte dell’inconsapevolezza del pubblico, che ne ignora il retroterra criminale. Una mostra a Napoli per saperne di più.

Giochi di parole

Bonded leather, flyleather, vegan leather. Nel mercato USA il pubblico è confuso da chi usa termini inappropriati per dare a materiali sintetici il prestigio della pelle. La testimonianza del Leather Research Laboratory dell’Università di Cincinnati.

Quanto mi costi, pellaccia

Quasi un miliardo di euro. È la cifra che ogni anno la concia brasiliana perde a causa di una materia prima troppo scadente.

Alla guerra del prezzo

Il reshoring, la calzatura, il prezzo. Opinioni a confronto: Adriano Sartor (Stonefly), Katia Maritan (Maritan).

Manovre chimiche

Cinque domande a Hans Van Haarst, Ceo di Smit & zoon. L’azienda olandese il 31 ottobre ha annunciato l’acquisizione del 100% di Codyeco.

Supremazia italiana: Tax Free: primi in Europa

Shopping Tourism Italian Monitor, rapporto di ricerca curato da Risposte Turismo, spariglia più di quel che si poteva pensare sull’attrattività turistica e commerciale italiana. È la Penisola, a settembre, a risultare la prima destinazione europea dello shopping tax free, con 1,5 milioni di stranieri in visita per una spesa media pro capite di 110 euro.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Lusso e sharing economy

Ipse dixit – Moda e lusso: siate tecnologici, subito!

Pop Up – Sacco nero in pelle

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria 6 dicembre 1962

Tra le righe – Le velleità bengalesi, i problemi nigeriani

Attualità – Gst Autoleather, le proposte d’acquisto e la deadline del 12 gennaio

Attualità – Pittards, il nuovo calzaturificio etiope e un erede di Clarks

Attualità – San Diego, il fiume Tijuana e i reflui di una conceria messicana

Spagna – O digitali o muerte

Lanxess – Fatturato su, emissioni giù

Nuove aperture – Adient in India | Wollsdorf in Messico

La situazione – La fame di Mosca | La ricollocazione egiziana | La blue tongue francese | Il mycoplasma neozelandese | Il crollo australiano

Le quotazioni in Italia e nel mondo