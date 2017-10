SCOPRI

COVER STORY | CHE SCARPA FA

Calzatura in corso

Esigenze del settore, istanze dei territori, attenzione della politica. Al giro di boa del primo semestre 2017, la calzatura italiana tra problemi e spiragli.

L’export della scarpa italiana | primo semestre 2017

Regioni: il Veneto comanda, l’Emilia Romagna brilla. Province: Milano corre, Arezzo vola. Il quadro completo della congiuntura calzaturiera nazionale in corso.

Un mondo in cerca di nuovi equilibri

Tutto sta cambiando anche se, in apparenza, niente è diverso. Si può definire “fase di transizione” quella rivelata a chiare lettere e numeri l’ultima edizione (relativa al 2016) del World Footwear Yearbook elaborato dai portoghesi di APICCAPS, del quale pubblichiamo alcuni estratti.

GLI ALTRI SERVIZI

La casa russa

Nel primo semestre del 2017 il fatturato dell’imbottito italiano sul mercato moscovita cresce del 12%. Un (gradito) ritorno.

Naturale e non solo

La pelle a Lineapelle93 funziona se valorizza e rispetta la sua identità, difetti compresi. Anche se c’è chi cerca (e trova) soluzioni più rassicuranti. Tanto dipinto a mano, tante stampe. Personalizzazione spinta per accessori e componenti. Lo stile per l’inverno 18/19 visto in fiera Milano in una photogallery tutta da scoprire.

Niente paura

Gucci sbandiera il suo stop all’impiego di pellicce. Ma AIP, l’associazione di categoria, non si lascia intimidire.

Cronistoria di un salvataggio

Un percorso tortuoso. Una vicenda complessa. 670 milioni di euro di crediti deteriorati. Una gestione che ha portato cassa di risparmio di san miniato a un passo dal tracollo e a essere salvata dal gruppo Crédit Agricole Cariparma perdendo, però, la storica identità di “banca del cuoio”.

Spruzzo e innovazione

Cinque domande a Annapaola Trione, Amministratore Delegato di Aircom, azienda specializzata nella produzione di impianti e attrezzature per la verniciatura di pelli.

A denti stretti

Più forte delle avversità. Ma zavorrata dai guai di JBS. La concia brasiliana si ritrova a 6 mesi dall’esplosione dello scandalo Lava Jato. Insider trading e addio Wall Street.

Gli USA e la scarpa: retail in ombra a luglio

Negli Stati Uniti, il retail calzaturiero si confronta con una congiuntura poco soddisfacente. La prima dimostrazione arriva dai dati di luglio, mese durante il quale i negozi di calzatura a stelle e strisce hanno accusato una flessione di vendite pari all’1,8% su base annua. Lo comunica FDRA (Footwear Distributor and Retailers of America).

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – La pelle e il rigenerato

Ipse dixit – La pelle è preziosa. Scarti compresi

Pop Up – Matchless celebra Putin

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria 13 novembre 1948

Tra le righe – Bangladesh, l’Alta Corte artefice del destino della pelle

Kenya – Protezionismo x 2

Happy Birthday – I 60 anni della conceria Benetti

Mercato – La situazione e i prezzi in Italia e nel mondo