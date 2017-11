SCOPRI

COVER STORY | UNA QUESTIONE PRIVATA

Né crisi, né opportunità

Un sospiro di sollievo: le difficoltà di GST non sono dell’intero automotive. Ma la frenata del player USA non apre frontiere di mercato alle concerie italiane.

Fallimento lento

Nei problemi di GST Autoleather c’entrano i rovesci industriali. Ancor di più, la mancata cessione della proprietà giapponese e il ruolo del fornitore cinese, che prima corteggia e poi si tira indietro. Intanto l’auto va (specie il lusso).

GLI ALTRI SERVIZI

Il passo indietro di JBS Couros

La divisione conciaria della multinazionale brasiliana della carne annuncia per due stabilimenti meno produzione e lavoro.

Le ambizioni di Tyson

Il business è stabile, ma potrebbe crescere a fronte di maggior disponibilità di materia prima. Le concerie italiane le più vivaci. Concorrenza nel wet-blue. Intervista a Mike Larson.

CALL TO 4.0 Virtual retail, ultima frontiera

Si parte dalla scansione del piede, si arriva alla personalizzazione virtuale e in 3D. Poi la si manda in produzione. Il futuro della scarpa e della moda è qui, credono da Else Corp.

Ok, il prezzo è russo

Le prime indicazioni di OBUV confermano il ritorno di interesse di un mercato strategico per l’area pelle italiana. Ma, soprattutto, la sua persistente scarsa liquidità. Calzatura e pelletteria, vivono lo stesso destino.

Generazione Portogallo

Intervista a Luis Onofre: calzaturiere, designer, presidente di APICAPPS, l’associazione di categoria di Lisbona. Tra crescita e innovazione, salari accessibili e strategie di branding, il vero obiettivo lusitano è “convincere che il nostro settore è una valida opzione per i giovani”. Intanto, la scarpa portoghee guadagna il 60% in otto anni.

Tutti devono saperlo

Due ex Zappos, una ex UGG, un esperto di videopoker. Il team USA di Ross&Snow è entusiasta di produrre scarpe in Italia, a partire dalle pelli, e di voler coinvolgere retailer e clienti nel racconto “di tutta questa qualità”. Lineapelle: “Esperienza straordinaria”.

Sfida al mercato di massa

Materiali: solo pelle di vitello conciato in italia. Nome: Demanumea. Segni particolari: 30 artisti coinvolti in un progetto unico come le “borse d’arte” che produce.

Tax free: i turisti tornano a fare shopping in Europa

Secondo Global Blue, il trend positivodei consumi turistici di lusso è trainato dal Regno Unito, che, con +22%, sembra proprio aver assorbito lo stress Brexit. Mentre la Spagna (che non ha accusato il colpo degli attentati terroristici dell’ultima estate, ma ha rallentato dopo le tensioni tra Madrid e Barcellona) mette a segno +18%, Italia e Francia fanno rispettivamente +8% e +7%. A rendere possibile l’exploit nostrano, in particolar modo, sono il ritorno dei clienti russi (+27%) e la vitalità dei cinesi, che spendono il 27% del loro budget (media europea) in accessori in pelle e borse. L’unico Paese in controtendenza è la Germania, che invece perde il 4%.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – La lana e la pelle

Ipse dixit – Le sneaker? Come la Monna Lisa

Pop Up – Fendi: cinema e pelliccia

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria 15novembre 1957

Tra le righe – C’era una volta il Pakistan

Protezionismo – Turchia: Bruxelles alza la voce

Argentina – Cresce il macello

Australia – Primi nell’export

Ricerca e dintorni – Adesivi ad alte prestazioni per calzature | in collaborazione con Lineapelle Ambiente e Sostenibilità