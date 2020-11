Bugatti e quel regalo in sospeso: i bolidi che vestono la pelle

Auto uniche grazie alla pelle, auto uniche perché vestono la pelle. Bugatti ha sviluppato un modello speciale della sua Chiron Sport dedicata alle leggende dell’aviazione. Gli esemplari dell’edizione “Les Légendes du Ciel” hanno interni completamente rivestiti in pelle. Una caratteristiche che il bolide francese condivide con l’auto di un oligarca russo. L’uomo aveva però fatto rivestire in pelle anche la carrozzeria e il motore.

Vestono la pelle

Bugatti produrrà solamente 20 esemplari dell’edizione “Les Légendes du Ciel” della Chiron Sport (nella foto). Un vero e proprio bolide che la casa automobilistica francese ha sviluppato in onore delle leggende dell’aviazione. Lo testimonia anche la scena di volo disegnata a mano tra l’aereo Nieuport 17 e una Bugatti Type 13. Bugatti ha puntato sul superlusso per tutti gli interni grazie alla pelle “Gaucho” marrone chiaro, che ricorda quella presente nei velivoli del passato.

Un regalo in sospeso

In Russia un uomo ha invece messo in vendita online una Toyota Crown IX del 1995 (nel riquadro). L’automobile non ha però nulla delle sembianze originali. Come racconta il blog rbth.com, l’oligarca russo (la cui identità resta un mistero) modificò la vettura facendone rivestire il tettuccio interno con pelliccia di visone siberiano. Per gli altri dettagli ha usato visone scandinavo. Il sedile posteriore è in zibellino Barguzin. La pelle ricopre cruscotto e parte degli sportelli. Ma anche gli esterni. In questo caso hanno optato per il bisonte canadese, che negli anni non ha subito alcun deterioramento dato dalle intemperie. Infine hanno rivestito in pelle anche diverse parti del motore. La “Amulet”, questo il nome dell’auto, doveva diventare un regalo per la regina Elisabetta II. L’oligarca, ahinoi, è morto prima di consegnargliela. (art)

