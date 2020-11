Cambio al vertice di Lamborghini: nuovo CEO (e nuovo gruppo?)

Cambio al vertice di Lamborghini. Stephan Winkelmann torna a guidare la casa automobilistica, che a ottobre ha intanto registrato vendite da record. Ma non è l’unica novità per Lamborghini: emergono alcuni dettagli sul possibile scorporo del marchio dal gruppo Volkswagen.

Cambio al vertice di Lamborghini

Lamborghini ha comunicato il ritorno di Winkelmann (nella foto, a destra), che assumerà gli incarichi di presidente e CEO a partire dal primo dicembre. Il manager tedesco avrà in mano anche il marchio Bugatti. Winkelmann aveva già guidato Lamborghini dal 2005 al 2016 rendendola leader mondiale tra i produttori di supersportive. Sostituisce Stefano Domenicali, che passa in Formula 1.

Scorporo del marchio

Intanto, come riporta quattroruote.it, il CEO Herbert Diess avrebbe confermato la volontà del gruppo Volkswagen di scorporare Lamborghini e Ducati. “Stiamo lavorando sulla nostra struttura legale italiana” ha affermato il manager. Nei mesi scorsi le indiscrezioni sulla possibile operazione hanno alimentato la discussione. Volkswagen, sempre secondo quattroruote.it, avrebbe già compiuto i primi passi, ma al momento non ci sarebbe nulla di definitivo.

Urus batte i record

Intanto l’azienda di Sant’Agata bolognese continua a registrare ottimi risultati, soprattutto grazie alle vendite del SUV Urus. Come riporta Il Sole 24 Ore, Lamborghini ha consegnato nel mese scorso 613 vetture definendo, così il miglior ottobre di sempre. A lanciare il SUV era stato proprio Winkelmann, mentre poi a guidarlo verso gli ottimi risultati ci ha pensato Domenicali. Ora l’attesa per Urus è di 6 mesi, ma il management non vorrebbe aumentare la produzione per mantenere il prodotto desiderabile. (art)

