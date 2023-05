Dati di immatricolazione e scelte green di Maserati e Lamborghini

Auto di lusso e scelte green: non è una dicotomia forzata, ma una realtà possibile, con la pelle sempre protagonista e elemento di valore. Maserati è il primo luxury brand italiano del settore automotive che punta ad elettrificare tutta la sua gamma entro il 2025, con l’obiettivo di offrire al mercato solo auto elettriche dal 2030. Lamborghini punta all’ibrido con Revuelto.

Le scelte green di Maserati

La svolta elettrica di Maserati parte da due modelli della linea Folgore: una Granturismo e un SUV medio, chiamato Grecale. La prima sarà in vendita da questa estate, il secondo è stato presentato al Salone dell’auto di Shanghai 2023. “Servono qualità e profitto, altrimenti il consumatore non riconosce il premium – ha ricordato il CEO di Maserati, Davide Grasso, sulle pagine di La Repubblica – perché non c’è lusso senza qualità”. Granturismo Maserati Folgore è al vertice delle auto sportive elettriche, con le propulsioni studiate per la Formula E e interni di lusso. Realizzati naturalmente in pelle. Non mancano quindi il suono e il comfort tipici della Maserati anche nel Suv Grecale: perché nonostante le dimensioni più contenute, prestazioni e tecnologie devono essere in linea con la Granturismo. Nel 2022 l’azienda modenese ha consegnato 25.900 nuove auto, in aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente: la svolta 100% elettrica dovrà confermare il trend.

E quelle di Lamborghini

In casa Lamborghini invece si punta all’ibrido con il modello Revuelto, presentato a marzo 2023 in occasione dei 60 anni dell’azienda. La raccolta ordini procede molto bene e l’obiettivo è di ibridizzare tutta la gamma entro il 2024. In questi primi tre mesi dell’anno l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha toccato quota 728 milioni di euro di fatturato, in aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2022. Consegnate 2.623 vetture, il miglior risultato di sempre, 84 in più rispetto alle 2.539 dello scorso anno. (aa)

Foto dai social

