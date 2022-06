Hyundai Transys x Lineapelle, il console: “Incontro di eccellenze”

Un incontro di eccellenze: la tecnologia e l’auto coreana da un lato, la pelle italiana dall’altra. Così Hyung-shik Kang, console generale della Corea del Sud a Milano (al centro, nella foto), ha commentato i risultati della collaborazione tra Hyundai Transys e Lineapelle. Ammirando il prototipo della vettura intelligente e sostenibile del futuro (in esposizione fino al 12 giugno presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani nell’ambito di Milano Design Week), il diplomatico ha detto: “Considero la partnership un ottimo esempio di collaborazione tra i due Paesi, nonché una metafora del potenziale di sviluppo di future sinergie”.

Incontro di eccellenze

Hyung-shik Kang ha visitato l’esposizione allestita presso Spazio Lineapelle nel pomeriggio del 9 giugno. Il console vive in Italia da circa un anno: “Già prima conoscevo e apprezzavo gli accessori made in Italy, noti in tutto il mondo e molto apprezzati nel mio Paese – ha raccontato –. Da quando sono qui, però, ho avuto occasione di partecipare a eventi durante Lineapelle (fiera internazionale della pelle e dei materiali per il fashion e per il design, ndr) e apprendere molto di più sulla manifattura italiana”.

Il progetto

Al progetto Hyundai Transis x Lineapelle hanno collaborato tra gli altri gruppo Dani, Manifattura di Domodossola e D-House by Dyloan. “Questo prototipo coniuga la tecnologia d’avanguardia coreana con la qualità dei materiali italiani – ha concluso il diplomatico –. Viaggerei certamente su una vettura del genere. Mi auguro che questa collaborazione apra a nuovi progetti tra le eccellenze dei due Paesi”.

