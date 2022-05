Lear acquisisce Thagora per avere più intelligenza green

Lear Corporation espande la sua presenza in Europa. La multinazionale statunitense, specializzata in interni e tecnologia automobilistica, ha annunciato l’acquisizione di Thagora Technology, società romena specializzata in tecnologie hardware e software di taglio (e non solo) dei materiali . Secondo i piani, infatti, le capacità di Thagora Technology permetteranno a Lear di ridurre gli sprechi nelle diverse fasi di produzione, Ma garantiranno anche una migliore tracciabilità delle materie prime.

Lear acquisisce Thagora Technology

Le “soluzioni proprietarie” dell’hub tecnologico romeno integreranno i processi di produzione sostenibili di Lear riducendo gli scarti e il consumo di energia durante la produzione. Inoltre, “la tecnologia Industria 4.0 di Thagora apporterà significativi progressi alle operazioni di produzione attraverso l’ingegneria e la logistica”. Obiettivo: “Una migliore tracciabilità dei materiali”. Lear ha il suo quartier generale a Southfield, nel Michigan, ma è attualmente presente in 38 paesi. Si è classificata al 179° posto nella classifica Fortune 500.

Produzione intelligente

“Thagora offre a Lear l’accesso a strumenti scalabili e di produzione intelligente che saranno un’aggiunta preziosa alla nostra attività – spiega Frank Orsini, presidente del ramo Seating di Lear -. Diamo il benvenuto ai talentuosi dipendenti di Thagora nella famiglia Lear. Insieme, condividiamo lo stesso impegno professionale per la sicurezza, la qualità, l’innovazione e il supporto per le comunità in cui viviamo e lavoriamo”.

Leggi anche: