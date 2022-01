Lineapelle con Hyundai: la mobilità del futuro ha interni in pelle

Il futuro è oggi e sarà, tra poche settimane, a Lineapelle. Il futuro di cui scriviamo è quello della mobilità. Innovativa, sostenibile, a guida autonoma, espressione dell’attuale transizione elettrica. In sintesi: mobilità rigenerativa. E si faccia bene attenzione: gli interni saranno in pelle, confutando l’equazione fuorviante che oggi percorre in modo trasversale l’industria dell’auto. Ma il frutto della collaborazione tra Lineapelle e Hyundai Transys (produttore globale di parti per auto e affiliata di Hyundai Motor Group) va ben oltre tutto ciò. Come vi spieghiamo nelle prossime righe.

Lineapelle con Hyundai

“Lineapelle, in collaborazione con Hyundai Transys – si legge in una nota stampa -annuncia il lancio di un innovativo concept di seduta per la mobilità del futuro”. A Fiermilano Rho, dal 22 al 24 febbraio, “Hyundai Transys presenterà la sua vision con un concept CMF (Colori-Materiali-Finiture) per sedute”. Queste ultime “utilizzano pelle sostenibile e altri materiali rigenerati dagli scarti del processo di concia. Seguendo il tema del Passaggio alla Mobilità Rigenerativa, Hyundai Transys ha lavorato a stretto contatto con concerie italiane e produttori e fornitori coreani”.

L’anteprima in Corea

Questo innovativo e futuribile concept car ha avuto il suo battesimo il 26 gennaio a Seoul, durante “un evento svolto presso il quartier generale dell’azienda coreana. Erano presenti Steve Yeo, CEO di Hyundai Transys, e Federico Failla, Ambasciatore italiano in Corea. Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle e General Manager di UNIC – Concerie Italiane, – continua la nota stampa – si è collegata all’evento online dall’Italia per ribadire e sottolineare l’importanza del progetto”.

La presentazione a Milano

Il prototipo “sarà presente all’interno del Padiglione 9 (Innovation Area) di Lineapelle”. Qui si troveranno anche progetti di design in pelle upcycled elaborati in modo sostenibile”. Le sedute, infatti, sono realizzate utilizzando “gli scarti di pelle destinati al settore automobilistico”. Un settore “dove di recente si è intensificato il dibattito sull’uso sostenibile ed etico della pelle”. Chiusa Lineapelle, il prototipo sarà esposto da marzo a giugno (in coincidenza con il Salone del Mobile) presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani a Lineapelle.

La mobilità del futuro

“Partendo da Lineapelle – commenta Steve Yeo -, Hyundai Transys intende perseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio in tutti i suoi processi di sviluppo prodotto”. Non a caso, il suo “concept CMF è un passo importante verso l’allineamento dell’offerta prodotto con l’obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2045”. Un obiettivo condiviso. “In Lineapelle – conferma Bacchi – ci impegniamo a promuovere l’uso sostenibile della pelle attraverso l’innovazione tecnologica. Grazie alla collaborazione con Hyundai Transys, vediamo un chiaro percorso futuro sia per il settore del cuoio che per quello della mobilità”. Percorso “in cui design e produzione di alta qualità possono coesistere con approvvigionamento etico e pratiche sostenibili”.

