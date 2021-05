Lo youtuber milionario e la sua Bugatti Chiron Hermès, pezzo unico

Lusso all’ennesima potenza. Lo youtuber e imprenditore milionario Manny Khoshbin possiede una Bugatti Chiron Hermès. La sfoggia in due video postati su YouTube: uno del 19 gennaio 2020 con oltre 3,3 milioni di visualizzazioni e l’altro di una settimana fa, nel momento in cui scriviamo ancora sotto le 600.000 visite. Un esemplare unico, realizzato su sua ordinazione, il cui prezzo non è stato rivelato. Il listino di una Chiron “base” è di 2,4 milioni di euro.

Extra lusso

La “Chiron habillé par Hermès” è un’auto extra lusso, disegnata dallo stesso proprietario. La produzione ha richiesto anni di lavoro. “L’ordine di questa Chiron speciale ha comportato due visite a Hermès a Parigi per discutere del design, la realizzazione degli interni e vedere i progressi in corso – è il racconto di Khoshbin ripreso da Movmag –. Ho scambiato centinaia di e-mail con il team di Hermès e i designer di Bugatti”.

Collaborazione secolare

La Bugatti Chiron Hermès di mr. Khoshbin non è la prima collaborazione tra i due marchi. Erano gli inizi del Novecento quando Ettore Bugatti commissionò selle e altri finimenti in pelle a Émile-Maurice Hermès, nipote del fondatore Thierry Hermès. Inoltre la pelle dell’azienda apparve in seguito nelle auto da corsa di Bugatti negli anni ’20. Nel 2008, Bugatti ed Hermès hanno confezionato “Bugatti Veyron Fbg par Hermès”. La collaborazione si è rinnovata per questo esemplare di color “craie”, cioè “gesso”, tonalità resa famosa proprio dalle borse di Hermès. La pelle dei sedili, la console, la linea interna, il tetto, i pannelli porta, e tanti altri particolari sono stati interamente sviluppati da Hermès. La pelle del cruscotto e di poche altre zone è stata invece realizzata dalla Bugatti, semplicemente perché in questa zona è necessario superare i test di sicurezza. (mv)

