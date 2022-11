Ballerine? Slipper? Le non-shoes di Jennifer Lawrence aprono un’era

Le chiamano “non-shoes”. Perché classificarle non è facile, dal momento che si collocano a metà strada tra le ballerine e le slipper. Le Ozzy di The Row si sono fatte notare ai piedi dell’attrice americana Jennifer Lawrence. In molti si sono chiesti se possano essere davvero considerate calzature, data la loro struttura a dir poco minimalista: si tratta di slip-on in nappa stretch, con elastico alla caviglia. Assomigliano alle scarpette usate dalle ballerine per allenarsi, sembrano quasi un fantasmino in pelle. Ma come succede spesso, lo stile e la moda comandano e ogni cosa, se indossata nel giusto contesto e con un certo abbinamento, può diventare un trend. E questo sembrerebbe proprio uno di questi casi.

Le non-shoes

Partiamo con lo specificare che queste calzature “effimere”, ma apparentemente comode, sono un oggetto di lusso. Sì perché il costo delle Ozzy firmate The Row, brand fondato da Ashley e Mary-Kate Olsen che spopola fra le star di Hollywood, è di 720 sterline (pari a circa 830 euro). Un prezzo non accessibile a tutti e giustificabile dalla materia prima utilizzata: vera pelle elasticizzata e sfoderata. Il design è sfidante: un po’ come le shopper di Balenciaga che riproducevano la classica borsa della spesa ma in pelle. È per questo che queste scarpe hanno creato tanto clamore, arrivando ad essere definite da Vogue come “non-shoes”.

Casual chic

Jennifer Lawrence ha fatto inconsapevolmente da trend setter, indossando le Ozzy mentre camminava con il passeggino per le vie di Manhattan in un look street style. Cappotto bianco, maglione bordeaux, leggings scuri e cappellino dei Mets: un outfit casual perfetto per abbinare questa scarpe-non scarpe ideate dalle gemelle Olsen. Le Ozzy di The Row sono una versione chic delle Vibram FiveFingers: piede libero di camminare, con pochissimo supporto, con solamente una suola sottile dove appoggiarsi. (mvg)

Foto da Vogue

