Bata pesca il nuovo CEO dall’India, il suo mercato più grande

Bata pesca dal suo mercato più grande, l’India, il nuovo CEO globale. Sandeep Kataria sostituisce con effetto immediato Alexis Nasard, che dopo 4 anni e mezzo lascia la guida del Gruppo per assumere un nuovo incarico professionale.

La carriera in Bata India

Kataria è il primo indiano a capo del gruppo calzaturiero. In qualità di CEO di Bata India, il manager ha contribuito a raddoppiare i suoi profitti nel Paese asiatico. Kataria è entrato a far parte di Bata nell’agosto 2017 dopo aver ricoperto il ruolo di chief commercial officer di Vodafone Indi. Nella sua carriera di quasi 25 anni, ha lavorato in grandi aziende rivolte ai consumatori, inclusa Unilever, dove ha trascorso quasi due decenni. Il manager “guiderà il potenziamento della presenza digitale di Bata – recita la nota della società – e ne rafforzerà l’immagine di azienda innovativa e leader nell’ambito delle calzature di qualità a prezzi accessibili”.

Il suo mercato più grande

Per Bata, che ha sede in Svizzera, l’India è il mercato più grande per fatturato. Come riporta livemint, a marzo 2020 il rivenditore contava 1.558 negozi, compresi i franchising. Nell’anno fiscale 2020, l’azienda ha venduto 49,4 milioni di paia di calzature nel paese. Fondata nel 1894 nella ex Cecoslovacchia, Bata vende oltre 180 milioni di paia di scarpe all’anno (erano 220 milioni qualche anno fa). Gestisce 5.800 negozi al dettaglio e produce calzature in 22 stabilimenti in tutto il mondo, dove dà lavoro ad oltre 35.000 dipendenti. In Italia ha circa 250 punti vendita tra quelli diretti e in franchising. Di recente Bata Italia ha aderito a Scalapay, che permette al consumatore di dilazionare il pagamento in tre rate. “Così il nostro scontrino medio sul canale e-commerce è salito da 50 a 74 euro, mentre in negozio da 50 a 150 euro” ha detto a Pambianco Stefano Finco, omnichannel director di Bata. (mv)

Leggi anche: